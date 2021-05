Resumo BBB21 02/05: shows virtuais, treta, confissão e semifinalistas emotivos marcam madrugada de festa | resumo

Claro que a festa dos semifinalistas do BBB21 seria pura emoção. Por isso, o tema não poderia ter sido mais adequado: “Memórias“! Além de muuuitos shows virtuais nacionais e internacionais, os brothers puderam ver momentos seus e dos coleguinhas que já deixaram a casa. Astral lá em cima, né? Sim, mas calma que também teve uma treta no meio do caminho. Ah, uma confissão bombástica também mexeu com os ânimos do quarteto!