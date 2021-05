Reticências: dicas de como usar adequadamente

A escrita de um bom texto exige o domínio da norma-padrão da língua. Desse modo, é preciso saber escrever adequadamente cada palavra e formular cada oração de acordo com as regras convencionadas. Além de acentuar adequadamente as palavras, o escritor deve estar atento também à pontuação das frases e orações.

Um dos sinais de pontuação que geram dúvidas quanto aos seus contextos de uso são as reticências, representadas por três pontos em sequência […]. Por isso, apresentamos abaixo algumas dicas de como usar as reticências de maneira adequada em seu texto. Confira!

Para que servem as reticências e quando usar?

As reticências servem, principalmente, para indicar uma interrupção no discurso. Nesse sentido, esse sinal de pontuação marca uma suspensão na frase ou oração e pode marcar a omissão intencional de uma palavra com um determinado objetivo. Com isso, há quatro contextos em que se deve fazer o uso das reticências:

1. As reticências podem ser usadas para indicar a supressão de um trecho ou palavra em uma citação. Nesses casos, o sinal deve aparecer entre parêntesis ou entre colchetes como nos exemplos abaixo:

“[…] Seu conteúdo, marcado pelo selo da interdisciplinaridade, é uma sábia dosagem de ciências matemáticas e físicas, bem como ciências sociais e humanas” (COADIC, 2004, p. 115).

“Todos nós sabemos como é importante nos entendermos bem no dia-a-dia (…). Esse não é um assunto apenas escolar ou acadêmico, mas de nossa vivência cotidiana” (MARCUSCHI, 2008, p. 230).

2. O sinal também serve para indicar uma hesitação, uma pausa de dúvida, por exemplo, que é comum na oralidade:

Aurélio me disse que ia chegar lá pelas… doze… treze horas, não lembro ao certo.

“Quanto a sua filha… bom… não sei se ela… se ela quer falar com você.”

3. As reticências podem indicar uma interrupção abruta da fala ou de um pensamento, como no diálogo abaixo:

— Depois de tudo o que aconteceu, eu acho que Renata não te ligou porque…

— Não estou interessada no que você acha.

4. Por fim, as reticências podem ser usadas ao final de uma frase ou oração completa com o objetivo de indicar que há mais para ser dito ou compreendido do que o conteúdo da frase. Desse modo, o seu uso é feito para transmitir uma emoção, para indicar uma ironia, ou subjetividade.

“É. Segundo o seu marido, ele foi a uma reunião….”

“A tua voz chega-me como uma chamada a parte nenhuma, como o silêncio da vida…” (Álvaro de Campos)

