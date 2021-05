Rio Branco-ES 2 x 0 Aquidauanense-MS – Classificação fácil na Série D!

Brasileiro

Rio Branco-ES 2 x 0 Aquidauanense-MS – Classificação fácil e presença no Grupo A6!



Marcus Vinícius e Jaime (contra) fizeram os gols do novo triunfo, uma vez que na ida, o Brancão já havia ganho de 4 a 1

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Vitória, ES, 30 (AFI) – O Rio Branco não teve problemas para vencer novamente o Aquidauanense, neste domingo, por 2 a 0, no Kleber Andrade, em Cariacica, e pegar sua vaga para a fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro.

Marcus Vinícius e Jaime (contra) fizeram os gols do novo triunfo, uma vez que na ida, o Brancão já havia ganho de 4 a 1. Agora, o clube capixaba entra no Grupo A6 ao lado de Caldense-MG, adversário da estreia, Boa Esporte-MG, Águia Negra-MS, Ferroviária-SP, Uberlândia-MG, Patrocinense-MG e Rio Branco-VN.

QUE SONO!

O primeiro tempo entre Rio Branco e Aquidauanense foi fraco, sem graça e de dar sono. O time da casa entrou satisfeito com a vantagem e o time visitante não mostrou força para buscar a vaga, tanto é verdade que sequer ameaçou o goleiro André Zuba.

Vitória e vaga na Série D. (Foto: Vinícius Eduardo Photo/ Rio Branco)

A única chance em 45 minutos aconteceu aos 44. O atacante Diego Noronha fez boa jogada, deixou três para trás e bateu firme, cruzado, mas Zé Augusto defendeu e evitou que os capixabas aumentassem ainda mais a vantagem.

OLHA O GOL!

Se no primeiro tempo não teve emoção, na segunda etapa a rede balançou logo no primeiro minuto. Marquinhos bateu firme, mas Mumu tirou em cima da linha. No rebote, Marcus Vinícius abriu o marcador para o Rio Branco.

O Aquidauanense acordou e assustou aos 9 minutos. O lance, porém, teve lambança do goleiro Zuba, que saiu mal do gol, mas conseguiu se recuperar e evitar o gol de empate. Aos 21 minutos, Marcus Vinicius quase ampliou em cabeçada à queima-roupa, mas o goleiro do Aquidauanense fez milagre.

Aos 24 minutos, porém, não teve jeito, e os capixabas ampliaram. O zagueiro Jaime tentou cortar cruzamento e fez gol contra. E foi só! Nova vitória do Rio Branco e vaga na Série D!