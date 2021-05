Rio Claro 0 x 0 RB Brasil – Cantou de galo rumo à semifinal da A2

Paulista

Rio Claro 0 x 0 Red Bull Brasil – Cantou de galo rumo à semifinal do Paulista A2



O time da casa fez uma partida segura e ficou ainda mais próximo do acesso

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio Claro, SP, 21 (AFI) – O Rio Claro é o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista da Série A2. A vaga foi confirmada em um empate sem gols diante do Red Bull Brasil no início da tarde desta sexta-feira, no estádio Schmidtão. O time da casa jogou com o ‘regulamento debaixo do braço’ por ter vencido no jogo de ida por 2 a 1.

Com a vitória, o Rio Claro está agora a dois jogos de voltar à elite do estadual, cinco anos depois de ser rebaixado. O adversário sairá ainda nesta sexta-feira. Já o Red Bull Brasil deu adeus o torneio e buscará um melhor resultado na próxima temporada.

GALO MELHOR!

O primeiro tempo foi de um time só. Apesar da vantagem, o Rio Claro dominou do início ao fim, não deixou o Red Bull Brasil crescer e ainda criou as melhores oportunidades. Isso mesmo perdendo logo no começo o atacante Denilson, com uma lesão muscular.

Rio Claro vence o Red Bull Brasil. Foto: Aleksandro Ribeiro

Aos 27 minutos, o Rio Claro chegou ao gol, mas o lance acabou sendo anulado pelo VAR. Após disputa no alto, a bola sobrou para Bruno Formigoni, que arriscou de longe. Fabrício aceitou. Na revisão, no entanto, o árbitro pegou um toque de mão do meia Gian, nada valeu.

Após o susto, o Red Bull Brasil equilibrou as ações, mas não conseguiu ameaçar o goleiro rival. O novo time do RB sentiu enorme dificuldade em fazer a infiltração. O 0 a 0 acabou sendo justo pelo o que ambos fizeram nos 45 minutos iniciais.

SÓ SEGUROU!

A segunda etapa foi ainda mais equilibrada e com poucas oportunidades de gol. O Rio Claro ‘cozinhou’ o jogo e foi deixando o tempo passar. Do outro lado, o Red Bull Brasil continuou ser ser incisivo e facilitou a vida do seu adversário.

O Red Bull Brasil saiu com tudo para o ataque, mas deu o contragolpe ao Rio Claro, que teve a chance de jogo com Matheus. Ele saiu de frente para Fabrício, mas acabou pegando muito mal na bola e jogando pela linha de fundo.

Nos minutos finais, o Red Bull Brasil esboçou uma pressão, mas não conseguiu criar sequer uma chance de perigo para tentar levar o duelo para os pênaltis, confirmando assim a classificação do Rio Claro.