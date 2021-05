Rio Claro recebe o Água Santa no primeiro jogo da semifinal da A2

Paulista

Paulista A2: Rio Claro recebe o Água Santa no primeiro jogo da semifinal



Equipe vai em busca do acesso para a elite do Estadual. Alberto Félix terá desfalques para a partida

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio Claro, SP, 23 (AFI) – Após fazer boa campanha ao longo da competição, o Rio Claro inicia nesta segunda-feira contra o Água Santa, às 15h, no Schmidtão, em Rio Claro, a luta pelo acesso ao Paulistão-2022. No jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista da Série A2.

O treinador Alberto Félix aposta e confia muito na solidez apresentada pelo time ao longo do campeonato para o confronto. O time terminou a competição em terceiro lugar com 25 pontos conquistados.

Elenco Rio Claro vai em busca do acesso – Foto: Reprodução / Instagram

DESFALQUES



Para o jogo de segunda-feira, Alberto Félix azul terá três desfalques: o lateral-esquerdo Acácio e o meia Gindre, seguem no departamento médico se recuperando de lesão muscular. Já o atacante Denílson, que torceu o tornozelo na última partida contra o Red Bull, também não está em condições e está fora da partida. Seu substituto deverá ser Maikon Aquino.

DÚVIDA BOA



Por outro lado, o treinador tem uma dúvida positiva, os goleiros Rafael Pascoal e Murilo Prates. Recuperado 100% de um corte na mão direita, Rafael pode continuar na reserva, já que Murilo correspondeu nos dois jogos que entrou.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO



Diante destas condições, o Rio Claro deve ir a campo com: Rafael Pascoal (Murilo Prates); Toninho, Marcelo, Roger Bernardo e Alysson; Magno, Bruno Formigoni, Cesinha e Gian; Jair e Maikon Aquino.