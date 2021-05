Paulista

Rio Claro x Água Santa – Quem ficará mais próximo da elite?



Nesta segunda-feira, às 15h, os times se enfrentam no Estádio Municipal Dr. Augusto Schimidt Filho no primeiro jogo da semifinal

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Diadema, SP, 23 (AFI) – Água Santa e Rio Claro estão a um passo de retornarem à elite do futebol estadual. Nesta segunda-feira, às 15h, os times se enfrentam no Estádio Municipal Dr. Augusto Schimidt Filho no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista Série A2.

O Netuno tem duas participações na elite, sendo a última na temporada passada, em que foi rebaixado. O Galo Azul já esteve presente em seis temporadas, mas a última foi há mais tempo: em 2016.

Depois de terminar a primeira fase como único time invicto, na vice-liderança, o Água Santa eliminou a Portuguesa nas quartas de final, com vitória por 2 a 0 e derrota por 2 a 1.Já o Rio Claro passou em terceiro e eliminou o Red Bull Brasil com vitória por 2 a 1 e empate sem gols.

RÁDIO FI AO VIVO

Este jogo vai ter a transmissão ao vivo da Rádio FUTEBOL INTERIOR. Com narração de Gustavo Marques, reportagens de Levi Junior e comando geral de Claudinei Corsi. No áudio e vídeo vai estar Tiago Marques.

A abertura vai acontecer às 14h30 pela Rádio FUTEBOL INTERIOR, maior audiência na WEB e com acesso também pelas redes sociais: Facebook e Youtube.

Acesse:

https://www.futebolinterior.com.br/radio-fi

https://www.facebook.com/futebolinterioroficial/

https://www.youtube.com/portalfi

Oferecimento:

Restaurante do Dadá, Pizzaria Dona Luiza, Proni Alimentos, Restaurante Romanos, Ovos Satoshi e Shimozono Mega Sorte Loterias.

Foto: Michael Sanches / Água Santa

RIO CLARO

Alberto Félix azul terá três desfalques: o lateral-esquerdo Acácio e o meia Gindré seguem no departamento médico.

Já o atacante Denílson, que torceu o tornozelo na última partida contra o Red Bull Brasil, também não está em condições. Seu substituto deve ser Maikon Aquino.

UMA DÚVIDA

Por outro lado, o treinador tem uma dúvida positiva entre os goleiros Rafael Pascoal e Murilo Prates.

Recuperado 100% de um corte na mão direita, Rafael pode continuar na reserva, já que Murilo correspondeu nos dois jogos que entrou.

ÁGUA SANTA

Para o duelo, o técnico Sérgio Guedes terá praticamente força máxima. Como os cartões foram zerados no mata-mata, ninguém está suspenso. As únicas baixas seguem sendo o zagueiro João Paulo e o atacante Nando, entregues ao departamento médico.

Com isso, a tendência é que o time usado nos dois jogos das quartas seja mantido a não ser alguma alteração pontual.