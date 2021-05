Paulista

Rio Claro x Red Bull Brasil – Galo Azul vai desbancar “intruso”?



O Toro Loko não pode conquistar o acesso à elite por causa da sua ligação com o Red Bull Bragantino

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio Claro, SP, 20 (AFI) – O Rio Claro não quer saber de ser atrapalhado pelo “intruso” Red Bull Brasil na luta pelo acesso e espera confirmar nesta sexta-feira a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Os dois times se enfrentam às 11 horas, no Schmidtão.

Na partida de ida, realizada na última terça-feira, em Bragança Paulista, o Rio Claro ganhou do Red Bull Brasil por 2 a 1, de virada, e tem a vantagem do empate. Uma vitória simples do Toro Loko leva a decisão para os pênaltis.

O Red Bull Brasil passou a ser chamado de “intruso” com a classificação para as quartas de final porque não pode conquistar o acesso à elite do Paulistão devido a sua ligação com o Red Bull Bragantino. Times comandados pela mesma empresa não podem estar na mesma divisão.

Rio Claro venceu o Red Bull Bragantino na ida (Foto: Fernando Roberto/Red Bull Brasil)

VOLTA DO PAREDÃO

O técnico Alberto Félix tem a volta do retorno do goleiro Rafael Pascoal, que se recuperou de um corte na mão direita. A dúvida é no meio de campo, com a permanência de Bruno Formigoni ou a entrada de Júnior Timbó.

O lateral-esquerdo Acácio e o meia Gindre continuam no departamento médico. Lesionados, o goleiro Yuri, o meia Wallace e o atacante Jobinho foram cortados, pois não teriam condições de entrar em campo na sequência do campeonato.

PELA HONRA E VISIBILIDADE

Apesar de não poder conquistar o acesso à elite do Paulistão, o Red Bull Brasil quer estragar a festa do Rio Claro e avançar no campeonato. Esse jogo é importante para os jogadores conseguirem mostrar o seu futebol e, quem sabe, serem aproveitados no Red Bull Bragantino, como já aconteceu em outras ocasiões.

Em relação ao time, o técnico Vinícius Munhoz deve manter a mesma formação que iniciou em Bragança Paulista na última terça-feira, já que não tem desfalques por suspensão ou contusão. Mesmo porque, o Red Bull Brasil caiu de rendimento com as alterações feitas ao longo da partida.