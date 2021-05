Paulista

Paulista A3: Rio Preto tem desfalques e retornos para buscar reabilitação



Para a partida contra o Capivariano, o técnico João Santos conta com duas baixas e dois retornos

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

São José do Rio Preto, SP, 19 (AFI) – Sem vencer há duas rodadas e vindo de uma goleada sofrida do Comercial, por 5 a 0, o Rio Preto volta a campo nesta quinta-feira (20) em busca da reabilitação para sair da parte debaixo da tabela do Campeonato Paulista da Série A3. Fora de casa, o Jacaré enfrenta o Capivariano, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz.

Atualmente com 13 pontos somados, o Rio Preto aparece na 14ª posição, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas, está há quatro pontos do Batatais, que tem nove e é a primeira equipe dentro do Z2. Já o adversário vive uma situação completamente diferente, já que está brigando pela classificação às quartas de final.

Beto é uma das baixas do Rio Preto (Foto: Muller Merlotto Silva)

Para a partida, o técnico João Santos será obrigado a fazer mudanças no time titular, já que não poderá contar com o volante Beto, que voltou para o departamento médico, após sair contundido no jogo passado. Outro desfalque é o polivalente Luciano, que joga tanto na zaga como na ala, e está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo. Em compensação, o lateral direito Diaz e o zagueiro Xandão, cumpriram suspensão automática e voltam.

Até por conta disso, o Rio Preto deve entrar em campo nesta quinta-feira (20) com a seguinte formação: Lucio (Gustavo); Diaz, Bruno Miguel, Xandão e Lucas Piauí; Iago Pereira, Moíses, Gabriel Tota e Gustavo Cabral (Billy); Gabriel Ataliba e Thiaguinho.

Crédito: Oscar Silva