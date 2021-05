Paulista

Rio Preto 4 x 1 Batatais – Jacaré vence duelo direto, se salva e rebaixa Fantasma



Diego Valin, Ryan, Gabriel Tota e Billy marcaram para o Verdão da Vila Universitária, enquanto Gabriel Braga descontou

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

São José do Rio Preto, SP, 22 (AFI) – Em um duelo direto contra o rebaixamento, os jovens jogadores do Rio Preto fizeram bonito e ajudaram a equipe a vencer o Batatais, pelo placar de 4 a 1, no Estádio Anísio Haddad, para acabar com as chances de degola no Campeonato Paulista da Série A3. Por outro lado, o Fantasma da Mogiana não tem mais jeito de se salvar e está rebaixado a Segunda Divisão Paulista em 2022.

Diego Valin, Ryan, Gabriel Tota e Billy marcaram para o Verdão da Vila Universitária, enquanto Gabriel Braga descontou. Com o resultado, o Rio Preto aparece na 13ª colocação com 16 pontos ganhos. Já o adversário segue estacionado na penúltima colocação com nove pontos e está rebaixado ao lado da Penapolense.

PRIMEIRO TEMPO EM BRANCO

Rio Preto e Batatais fizeram um primeiro tempo bastante movimentado, mas com poucas chances de gols. Uma para cada lado. O Jacaré quase abriu o marcador com Teteu, este aos trinta e três minutos foi lançado em profundidade num belo passe de Billy.

Rio Preto vence e decreta rebaixamento do Batatais no Paulista A3 (Foto: Muller Merlotto Silva)

O camisa dez rio-pretense saiu na cara do gol e tocou com precisão para uma verdadeira defesa de Betiol que mandou a bola para escanteio. No finalzinho o Fantasma deu o troco e quase fez com João Pedro que sozinho na cara do gol cabeceou pra fora.

RIO PRETO VENCE NO SEGUNDO TEMPO E SE LIVRA

O segundo tempo foi um jogo emocionante e com cinco vezes balançado as redes. Aos 14 minutos Tota quase fez para o Rio Preto . No entanto, dois minutos após o placar saiu do zero com Diego Valin aparecendo de surpresa e metendo a cabeça. Doze minutos depois, Ryan que entrou no lugar de Teteu ampliou para 2 a 0. Bem no jogo, o time da casa chegou ao terceiro tento com Tota por sinal um golaço.

Um minuto após, os visitantes descontou com Gabriel Braga. Na sequência do jogo foram criadas mais algumas situações de gol. O Jacaré chegou em duas oportunidades contra uma do Fantasma. Para fechar a tampa do caixão e a permanência do Glorioso na Série A3, nos acréscimos Billy definiu a goleada. Foi uma vitória de muita garra e luta dentro de campo apresentando pela molecada que deu conta do recado. Final a 4 a 1 para o Rio Preto.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira (25), às 15h, quando será disputado a 15ª e última rodada da primeira fase do Paulista A3. O Batatais recebe o Barretos, no Estádio Osvaldo Scatena e o Rio Preto visita o Noroeste, no Estádio Alfredo Castilho.

Créditos: Oscar Silva