River confirma 20 casos de Covid-19 e pode jogar sem goleiro

Libertadores

Time da Libertadores confirma 20 casos de Covid-19 e pode jogar sem goleiro



O River Plate enfrenta nesta quarta-feira o Santa Fe em jogo direto por uma vaga nas oitavas de final

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) -Em véspera de um jogo decisivo na Copa Libertadores da América, diante do Santa Fe, o River Plate anunciou neste nesta segunda-feira que pelo menos 15 jogadores do elenco testaram positivo para Covid-19. O número já batia a casa dos 10 antes do clássico contra o Boca Juniors, no último final de semana.

Um verdadeiro balde de água fria, afinal alguns desses jogadores são peças-chave para o time titular e de relacionados da equipe do técnico Marcelo Gallardo, que tem a vaga para as oitavas de final da Libertadores ameaçada.

River Plate tenta escalar o goleiro Alan

De acordo com o River, os infectados e baixas para o jogo desta quarta-feira, são: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux e Franco Petroli,Paulo Díaz e Robert Rojas, Agustín Palavecino, De La Cruz, Zuculini e Tomás Castro Ponce, Borré, Santiago Simón, Benjamín Rollheiser, Matías Suarez e Federico Girotti.

Além de Montiel, Alex Vigo, Leonardo Ponzio, Beltrán e Flabian Londoño, estes testaram positivo logo após o confronto contra o Boca.

COMO FICA?

A grande preocupação do River Plate é no gol, uma vez que todos os inscritos para a posição testaram positivo para a doença. O clube argentino tenta, junto à Conmebol, o aval para escalar Alan Leonardo Diaz por ser um caso excepcional.