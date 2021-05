River Plate 2 x 1 Santa Fe – Com Perez no gol, River faz história

Libertadores

River Plate-ARG 2 x 1 Santa Fe-COL – Com Enzo Perez no gol, River faz história



O time argentino venceu o rival e assumiu a liderança do grupo do Fluminense na Libertadores

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Numa noite atípica, devido a baixas por infecções e 11 jogadores disponíveis, o River Plate demonstrou mais uma vez porque é um dos favoritos ao título da Libertadores ao bater o Santa Fe, por 1 a 0, no estádio Monumental de Nuñez, pela quinta rodada.

Além de formar uma equipe inédita, com dois jovens dos juniores que ainda não haviam sequer estreado, Enzo Pérez (com desconforto muscular desde a partida de domingo) teve que calçar as luvas e ir para o gol desde o primeiro minuto.

Com o resultado, o River subiu para a liderança do Grupo D, com nove pontos, contra oito do Fluminense e seis do Junior. O Santa Fe, eliminado, tem dois.

______________________________________________________________________________________________________

Confira tudo sobre a Copa Libertadores: jogos, comentários, fichas…

______________________________________________________________________________________________________

VEJA GOLS E MELHORES MOMENTOS

ELETRIZANTE!

O começo foi frenético, pura emoção. Agustín Fontana teve um cara-a-cara muito claro, um passe de Julián Álvarez, mas seu chute passou perto do poste esquerdo de Leandro Castellanos. Imediatamente, após um erro defensivo, Fontana voltou a ter a abertura do marcador, mas o goleiro rival o segurou. No entanto, nessa recuperação, Fabrizio Angileri fez 1 a 0.

Todo o River estava gritando o gol quando o 2 a 0 apareceu. Passe longo e preciso de David Martínez para Julián, que controlou na área e deu um chute impressionante de pé esquerdo que passou na trave direita de Castellanos.

OUTRO GOL

O Milionário foi para mais: Fontana marcou depois de um centro da esquerda, mas foi anulado por uma posição avançada. Na defesa, houve solidez e participação segura de Enzo. Antes do final do primeiro tempo, River poderia ter marcado o terceiro.

Primeiro, fez uma jogada dupla de Álvarez, mas o goleiro respondeu bem nas duas. Em seguida, com uma espetacular corrida de Angileri, que procurou um companheiro ao entrar na área, mas a defesa do Independiente Santa Fe interceptou a bola.

Enzo fez história ao jogar no gol

SEGUROU!

Nos primeiros minutos do segundo tempo, o Santa Fé assumiu o controle, mas River não incomodou, manteve-se firme e preciso. Mesmo em contra-ataque, Álvarez finalizou em alta após um passe de Fontana dentro da área. O visitante perturbou com um remate alto de Kelvin Osorio, que não trouxe perigo à baliza de Pérez. Com o desgaste por não ter modificações, o River viu equipe colombiana diminuir com Kelvin Osorio.

O River aguentou até o fim e saiu com uma vitória histórica, que também lhe permite subir ao topo do Grupo D da Copa Libertadores, ultrapassando o Fluminense.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima e última, o River Plate recebe o Fluminense, nesta terça-feira, às 19h15, no Estádio Monumental. No mesmo dia e horário, o Santa Fe joga contra o Junior, na Colômbia.