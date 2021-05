Libertadores

River Plate (ARG) x Fluminense – Duelo decisivo por vaga nas oitavas



River Plate, Fluminense e Junior Barranquilla disputam duas vagas ao mata-mata

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 24 (AFI) – River Plate e Fluminense protagonizam mais um confronto decisivo entre Brasil e Argentina na Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, às 19h15, os times jogam no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

River Plate, Fluminense e Junior Barranquilla disputam duas vagas ao mata-mata. O time argentino lidera o Grupo D, com nove pontos, e precisa de um empate para avançar. A equipe carioca, vice-líder com oito pontos, tem de vencer em Buenos Aires para se classificar. Caso contrário, terá de torcer por um tropeço dos colombianos, terceiro com seis pontos, que enfrentam o Santa Fe, já eliminado.

FLUMINENSE

Preocupado com o desgaste físico, o técnico Roger Machado testou várias mudanças na escalação e deve montar um time diferente para ter mais velocidade. Com isso, as laterais devem contar com Samuel Xavier e Egídio para saída de Calegari e Danilo Barcelos.

Já no ataque, também nas pontas, o treinador deve promover as entradas de Caio Paulista e Gabriel Teixeira para formar trio com Fred. Com isso, saem Kayky e Luiz Henrique. O time já está na Argentina para o duelo decisivo.

RIVER PLATE

O River Plate deve ter o retorno de 13 dos 15 jogadores primeiramente infectados por covid-19 que desfalcaram a equipe na vitória por 2 a 0 diante do Santa Fe. Nessa lista, há três titulares: o goleiro Armani, o meia De La Cruz e o atacante Borré, além do zagueiro Rojas e o volante Zuculini, que costumam atuar com frequência.

Além disso, o técnico Marcelo Gallardo poderá contar com mais dois reforços: o zagueiro Pinola, recuperado de uma contusão no braço direito, e o atacante Fontana, que havia sido isolado com suspeita de covid-19, mas testou negativo.

Apenas o zagueiro Díaz e o goleiro reserva Bologna tiveram problemas em seus exames e ainda não estão aptos a retornar aos gramados. Caso realmente tenha boa parte do elenco à disposição, a tendência é de que o treinador preserve Enzo Pérez, que ainda se recupera de uma lesão muscular.