Rodada da “Sula” é decisiva para classificação de clubes brasileiros

Sul-Americana

SUL-AMERICANA: Rodada é decisiva para classificação de clubes brasileiros



Atlético-GO e Athletico fazem duelos diretos que valem a a liderança de seus grupos. Outros quatro jogos completam a rodada

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) Nesta quarta-feira, seis jogos acontecerão pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Destaque para os duelos que envolvem os times brasileiros, Atlético-GO x Libertad e Athletico x Melgar. Os jogos serão às 19h15, e às 21h30, respectivamente.

No jogo do Furacão, ambos os times estão com nove pontos, e o Melgar é o líder por conta do saldo de gols. No caso do Atlético-GO, o Libertad é o líder com um ponto de vantagem sobre o time goiano, portanto uma vitória classifica o time paraguaio. Lembrando que na Sul-Americana, somente o líder do grupo se classifica.

Atlético Goianiense faz duelo decisivo contra o Libertad – Foto Reprodução / Twitter

OUTROS JOGOS



Nos confrontos das 19:15, Emelec e Tolima se enfrentam no Grupo G. O Tolima já está virtualmente eliminado, e ainda não venceu na competição. Já o Emelec é o líder do grupo e dependendo do resultado do vice-líder Bragantino hoje, pode se classificar com uma rodada de antecedência, caso consiga a vitória.

O outro confronto no mesmo horário é pelo Grupo C. O Jorge Wilstermann recebe o Arsenal de Sarandí, na Bolívia, os times são os dois últimos colocados do grupo. O Arsenal ainda tem uma chance de se classificar com cinco pontos.

MAIS TARDE



Já às 21h30, Aucas e Metropolitanos se encontram no Grupo D, o mesmo de Athletico e Algar. Os dois times são os últimos colocados com três pontos cada, e a classificação dos dois é quase impossível, faltando apenas duas rodadas.

Em duelo direto valendo a classificação no Grupo A, o vice-líder Rosário Central visita o líder Huachipato que tem oito pontos, apenas um a mais que a equipe de Rosário. Uma vitória simples para cada lado deve encaminhar a classificação para a última rodada.