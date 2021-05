Potiguar

Rodada do Potiguar tem caso de racismo e nota de repúdios das equipes



Segundo o advogado do Potiguar, o preparador de goleiros do ABC confirmou a injúria racial em depoimento

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Natal, RN, 17 (AFI) – O jogo entre Potiguar de Mossoró e ABC teve um denúncia de injúria racial. O clube afirmou que o supervisor de futebol do clube, Sandro Moreira, foi chamado de ‘macaco’ pelo preparador de goleiros do Elefante, Francisco de Assis. O árbitro Leonilson Fernandes Trigueiro Filho relatou inúmeras confusões em súmula, mas não o caso de racismo.

“O preparador de goleiros do ABC me chamou de macaco, de negro bosta, e isso não pode acontecer no futebol brasileiro e nem na sociedade”, disse Sandro ao repórter Ícaro Carvalho, da Jovem Pan News Natal.

Segundo o advogado do Potiguar, o preparador de goleiros do ABC confirmou a injúria racial em depoimento. O caso continuará sendo investigado pela polícia.

Confira a nota do Potiguar:

A Associação Cultural e Desportiva Potiguar é grande não apenas pela sua Torcida e pelas suas conquistas, mas também pela sua batalha contra as mais diversas mazelas que contrariam a ética esportiva e social, dentro e fora do futebol.

Por isso, o Clube Alvirrubro se movimenta e repudia totalmente os atos de racismo protagonizados por um membro da comissão técnica do ABC Futebol Clube, contra o nosso supervisor Sandro Moreira, no confronto deste domingo, 16, no Nogueirão, pela Copa RN. O Potiguar está #FechadoComOSandro.

O Potiguar comunica que o Departamento Jurídico está prestando queixa e tomando todas as providências e amparando o nosso funcionário nesse momento tão triste do nosso futebol.

Confira a nota do ABC:

Em respeito à população do Rio Grande do Norte e sobre os fatos ocorridos na tarde do último domingo (16), no estádio Leonardo Nogueira, durante o jogo com o Potiguar de Mossoró, o ABC Futebol Clube vem a público manifestar o seu repúdio a todos os atos ocorridos.

Embora haja acusações do supervisor do clube mossoroense, Senhor Sandro Moreira, de ato racista por parte do treinador de goleiros do ABC, Senhor Francisco de Assis do Nascimento Targino, que nega o fato. Ambos registraram Boletim de Ocorrência com acusações mútuas.

O ABC Futebol Clube não coaduna com qualquer ato de discriminação racial e, caso seja constatado qualquer desvio por parte do funcionário do Clube serão tomadas as providências cabíveis, jurídicas e administrativas.

Jamais seremos omissos diante de acusações tão graves. Como em nosso manto, somos um clube de brancos e negros. Nenhum racista representa o ABC Futebol Clube. Não admitiremos, em nenhuma hipótese, a presença de cidadãos em nossos quadros, que não respeitem os princípios básicos da dignidade e respeito ao ser humano.