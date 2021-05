Rodada final do Paulistão será neste domingo, às 16h; confira

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na noite desta sexta-feira a data dos jogos da última rodada do Paulistão 2021. Todos os confrontos serão neste domingo, às 16h.

>> CONFIRA A TABELA DO PAULISTÃO E SIMULE A RODADA FINAL



Corinthians e São Paulo já estão classificados para as quartas de final. O Palmeiras ainda luta por sua vaga no mata-mata, e o Santos, já eliminado, joga contra o São Bento para não ser rebaixado no estadual.



Confira a lista completa de jogos da rodada decisiva:

Domingo, às 16h:

Botafogo x Red Bull Bragantino – Com transmissão de Sportv e PPV

Corinthians x Novorizontino – Com transmissão do PPV

Inter de Limeira x Guarani – Com transmissão do PPV Play

Ituano x Santo André – Com transmissão do PPV Play

Mirassol x São Paulo – Com transmissão do PPV

Ponte Preta x Palmeiras -Com transmissão de TV Globo e PPV

Santos x São Bento – Com transmissão de Sportv e PPV

São Caetano x Ferroviária – Com transmissão do PPV Play