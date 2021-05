Rodrigo Dourado se coloca à disposição de Ramírez para atuar na zaga, lembrando os tempos na base do Internacional

Na última terça-feira (27), o Internacional goleou o Deportivo Táchira por 4 a 0 pela Copa Libertadores, depois de ter estreado com derrota para o Always Ready. Todas as equipes do Grupo B têm três pontos, mas o Colorado fica na frente por ter feito um saldo de gols maior. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (30), o volante Rodrigo Dourado falou sobre a possibilidade de atuar em outras funções.









Segundo ele, a posição de zagueiro não é novidade ao longo de sua trajetória no futebol: “Já fazia isso nas categorias de base do Inter. Sempre fizemos muitos treinos de posse de bola. Claro que cada treinador tem uma forma de jogar e você se adapta com o que o professor gosta. O professor Ramírez tem uma ideia diferente, ele pede e tento fazer”.

Aos 37 minutos do segundo tempo da vitória sobre os venezuelanos, Zé Gabriel sentiu dores e foi substituído por Pedro Henrique. Sem Rodrigo Moledo, lesionado no joelho, o técnico Miguel Ángel Ramírez pode optar por Dourado. “Tenho características mais defensivas, mas me sinto um volante em campo e busco cumprir minhas funções durante os jogos”, declarou o volante.

Ele ainda conta como Ramírez teve a ideia de utilizá-lo na linha de defesa: “Foi logo no início do trabalho. Ele não tinha muitos zagueiros à disposição e perguntou se eu podia fazer. Ainda não tinha jogado ali e como poderia render de volante. Quando me viu de volante, acho que esqueceu um pouco”.

Antes de enfrentar o Olimpia dentro de casa pela Copa Libertadores, o Internacional tem um compromisso pelo Campeonato Gaúcho. A equipe enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, pela partida de ida das semifinais do Estadual.