Rodrigo Hilbert revela ter se separado de Fernanda Lima em 2005: ‘Ela quem quis’

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima já se separaram, em 2005. A revelação foi feita pelo casal, que está junto há 19 anos, durante o “Bem Juntinhos”, programa que apresentam juntos no GNT.

“Foi muito difícil, mas ao invés de escrever eu fui surfar, eu fui procurar um lugar para me ocupar”, começa Hilbert. “Acho que as pessoas fazem muito isso: vão atrás de alguma coisa para poder parar de pensar naquela dor. Foi uma dor para mim, porque, no caso, foi a Fernanda quem quis separar”, revelou o apresentador.