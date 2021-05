Rodrigo Sant’Anna, Nanda Costa e outros famosos dão beijão em campanha do dia dos namorado

Rodrigo Sant’Anna, Nanda Costa, Malu Mader, Fábio Jr. e o cantor Junior Lima participam de uma campanha do Dia dos Namorados de uma famosa grife de roupas. No vídeo de divulgação, eles aparecem dando um beijão na boca dos seus pares.

A campanha mostra casais de diferentes tipos, mas todos muito apaixonados.Tem casal que está junto há mais de 30 anos, como é o caso de Malu Mader e o guitarrista do Titãs Tony Bellotto, e um mais jovem, como Junior Lima e a modelo Monica Benini, que está grávida do segundo filho do cantor.