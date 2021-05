Rodrio Caio irá completar 100 jogos com a camisa do Flamengo

Libertadores

Rodrigo Caio completa 100 jogos pelo Flamengo em confronto da Libertadores



Desde que chegou ao clube em 2019, zagueiro foi se consolidando até se tornar peça chave no sistema defensivo e conquistou nove troféus

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 26 (AFI) – Um dos principais jogadores no setor defensivo do Flamengo nas conquistas recentes, Rodrigo Caio completará 100 jogos pelo Rubro-Negro em duelo pela Libertadores, contra o Vélez Sársfield, nesta quinta-feira, no Maracanã.

O jogador saiu do São Paulo e iniciou uma trajetória vitoriosa pelo clube carioca. O zagueiro diz estar muito “Feliz e honrado” por atingir tal marca com a camisa flamenguista.

Rodrigo Caio com a taça do Cariocão 2021 – Foto: Reprodução

JÁ ESTÁ NA HISTÓRIA



Apesar de ser muito jovem e completar “apenas” 100 jogos, o zagueiro já está na história do clube e vem empilhando troféus desde que chegou a Gávea.

O camisa 3 tem apenas 27 anos e chegou ao clube em 2019, adquirido pelo valor de 5 milhões de euros. Desde então, foram 99 jogos, com nove títulos oficiais – 3 Cariocas, 2 Brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, Libertadores e Recopa, além de turnos estaduais e a Florida Cup.

DIFÍCIL PERDER COM ELE EM CAMPO



Rodrigo Caio tem cinco gols pelo Flamengo, além de ter feito o pênalti decisivo contra o Palmeiras, na Supercopa do Brasil de 2021. Com o zagueiro em campo, o Rubro-Negro perdeu apenas 13 jogos, nenhum nesta temporada, venceu 65 e soma ainda 21 empates.