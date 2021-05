Rogério Ceni ‘encerra’ polêmica e coloca Pedro como titular de sua equipe

O Flamengo conseguiu construir uma sólida vantagem na semifinal do Campeonato Carioca depois de vencer o Volta Redonda por 3 a 0, na noite de sábado (1°). Mas o grande vencedor da noite foi Pedro, autor dos três gols da partida.

Reserva de Gabigol na maioria das partidas desde que chegou ao clube e o companheiro esteve saudável, o centroavante marcou seu primeiro hat-trick pelo Rubro-Negro e, de quebra, foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni, que lhe deu o status de titular.

“Pedro, para mim, é titular. Aquele futebol dos 11 que jogam todos os jogos acabou faz tempo. Numa temporada de 70, 75 jogos, o Pedro é titular. Nos últimos três jogos, ele jogou 90 minutos em dois”, disse.

“Considero o Pedro, não pelos gols de hoje, mas pelo talento que tem, titular Os três gols reforçam essa pergunta, mas considero o Pedro como um jogador titular e importantíssimo para o Flamengo”, completou.

Os três gols de sábado fizeram com que Pedro chegasse a sete na temporada, sendo seis no Campeonato Carioca, assumindo a artilharia da equipe no torneio e ultrapassando Rodrigo Muniz.

Antes de voltar suas atenções para a possível confirmação da vaga na decisão do estadual, podendo perder por até três gols de diferença para o Voltaço, o time terá importante missão na Conmebol Libertadores, em Quito, contra a LDU.

O time embarca para o Equador já na tarde deste domingo (2) e entrará em campo pela terceira rodada da fase de grupos na terça-feira (4).