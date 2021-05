Ronaldo Fenômeno demite diretor e treinador após queda no Espanhol

Espanhol

Ronaldo Fenômeno demite diretor e treinador após queda do Valladolid no Espanhol



Responsável por promover o clube à primeira divisão, o técnico Sergio González estava há três temporadas no Valladolid

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – Após a confirmação da queda à segunda divisão do Campeonato Espanhol, o Real Valladolid, clube onde Ronaldo Fenômeno é presidente, rescindiu, neste domingo (23), o contrato do treinador Sergio González e do diretor esportivo, Miguel Ángel Gómez, após três temporadas no time.

NÃO DEU

Depois de um desempenho ruim na temporada, onde o Valladolid teve seu rebaixamento decretado na última rodada, depois de ser superado, de virada, em casa, pelo Atlético de Madrid, decretando também o título para os adversários, a dupla do time de Ronaldo não resistiu.

Contratado há três temporadas, por Miguel Ángel Gómez, diretor esportivo, González foi o responsável por ter subido o time à elite do Campeonato Espanhol, surpreendendo a temporada seguinte. Porém, na atual temporada, o trabalho do treinador não foi o suficiente para manter o time na elite.

NOVOS TEMPOS

Já se planejando para a próxima temporada, o Real Valladolid ainda não anunciou mudanças em sua direção e elenco, mas agradeceu ao treinador e diretor por sua passagem pelo clube. “Desejamos o maior sucesso pessoal e profissional para o futuro”.