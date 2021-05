Rondoniense

RONDONIENSE: Após imbróglio, último finalista será definido nesta 5ª



O União Cacoalense perdeu três pontos na semifinal e entrará em campo apenas para cumprir tabela, pois já está eliminado

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Velho, RO, 27 (AFI) – Após uma longa ‘novela’, enfim União Cacoalense e Porto Velho farão o confronto de volta da semifinal do Campeonato Rondoniense 2021. O duelo acontecerá nesta quinta-feira às 16h30 (de Brasília), no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal.

O duelo estava marcado para a semana passada, mas acabou adiado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RO) após denúncia de que o União Cacoalense havia escalado dois jogadores de forma irregular no jogo de ida da semifinal.

Com a partida suspensa, o TJD se reuniu na sexta-feira e após duas horas de julgamento acabou condenando o União Cacoalense com a perda de 3 pontos nas semifinais, além de multa de R$ 500. Decisão que deixou o União sem chances de avançar à final do campeonato.

A situação classificatória do Estadual é a seguinte. Como perdeu o confronto de ida, o União Cacoalense ficou com zero pontos na semifinal. Com a perda de 3 pontos, o clube ficou com -3. Ou seja, ainda que vença o confronto de volta, o time voltaria a ficar zerado, enquanto o Porto Velho já estaria com 3 pontos e garantido na final.

Mesmo com a decisão negativa, o União Cacoalense pediu para que a partida de volta da semifinal fosse mantida, pois ainda sonha que possa reverter a decisão no Pleno do TJD ou até mesmo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Diante disso, a bola vai rolar e o Porto Velho, que venceu o confronto de ida por 1 a 0, só precisa de um empate para confirmar sua vaga na decisão diante do Real Ariquemes, que na outra semifinal sofreu, mas despachou o Guaporé.