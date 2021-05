RONDONIENSE: Guaporé e Porto Velho vencem duelos de ida das semifinais

Rondoniense

RONDONIENSE: Guaporé e Porto Velho superam invictos e saem na frente nas semifinais



Com vitórias pelo placar mínimo, mandantes saem na frente na busca por uma vaga na final do estadual

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Velho, RO, 16 (AFI) – Na busca por uma vaga na final do Campeonato Rondoniense, Guaporé e Porto Velho. Quebrando a sequência de bons resultados de Real Ariquemes e União Cacoalense, os clubes venceram por 1 a 0. Com isso, terão a vantagem de jogar o duelo de volta precisando apenas de um empate para ir à final.

INVENCIBILIDADES QUEBRADAS



Em duelos realizados às 16h30, Guaporé e Porto Velho quebraram as invencibilidades de Real Ariquemes e União Cacoalense. No Cassolão, em Rolim de Moura, os rolimorenses venceram o Furacão do Vale por 1 a 0, com gol de Damião. No Aluizão, em Porto Velho, Wembley marcou e garantiu a vitória da Locomotiva sobre a Raposa da BR.

União Cacoalense perde a primeira no Campeonato Rondoniense (Foto: Divulgação)

JOGOS DE VOLTA



Nesta quarta-feira (19), dois duelos serão realizados pelos jogos de volta das semifinais do Campeonato Rondoniense. Ambas as partidas serão realizadas às 16h30. Em Ariquemes, Real Ariquemes e Porto Velho buscam uma vaga na decisão. Em Cacoal, União Cacoalense e Porto Velho duelam pela segunda vaga. Rolimorenses e Locomotiva jogam pelo empate.