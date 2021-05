Rondoniense: TJD pune União por escalação irregular, mas mantém semi

Rondoniense

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Velho, RO, 22 (AFI) – Em julgamento de quase 2 horas, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RO) puniu o União Cacoalense com a perda de três pontos na semifinal do Campeonato Rondoniense 2021. Isso porque o time escalou o jogador Fabinho de forma irregular no confronto de ida diante do Porto Velho.

Além da punição com a perda de 3 pontos na semifinal, o União Cacoalense ainda foi multado em R$ 500. Mesmo com este cenário, o União sustentou em defesa que deseja a manutenção do confronto de volta, ainda que já não tenha mais chances de chegar à decisão diante do Real Ariquemes.

A situação classificatória do Estadual é a seguinte. Como perdeu o confronto de ida, o União Cacoalense ficou com zero pontos na semifinal. Com a perda de 3 pontos, o clube ficou com -3. Ou seja, ainda que vença o confronto de volta, o time voltaria a ficar zerado, enquanto o Porto Velho já estaria com 3 pontos e garantido na final.

Cabe recurso da decisão do TJD-RO, que agora deverá ser analisa pelo Pleno do órgão desportivo. Em entrevista à Rádio CBN, o presidente do União Cacoalense, Wesley Dias, falou em recorrer até a última instância.

“O União Cacoalense vai recorrer e vamos levar a todas as instâncias cabíveis. Este jogo aí vai acabar indo para decisão em Brasília. Nossos advogados estão ainda na Federação de Futebol aguardando a data do jogo, porque a Liminar caiu né, vai ter que ter o jogo domingo ou a data que a Federação estabelecer”, disse.

Resta agora aguardar a Federação Rondoniense de Futebol definir data e horário do confronto de volta entre Porto Velho e União Cacoalense. No primeiro jogo, o time da capital venceu por 1 a 0 e se aproximou da decisão.