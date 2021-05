Roraimense

RORAIMENSE: Atlético e São Raimundo vencem e embolam disputa pelo G2



De virada, Tricolor da Mecejana bateu o GAS por 2 a 1 no final; Mundão passou pelo Náutico em duelo movimentado

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Boa Vista, RR, 22 (AFI) – Dois jogos movimentaram a quarta rodada do returno do Campeonato Roraimense. No Estádio Ribeirão, o São Raimundo e o Atlético se impuseram e venceram o Náutico e o GAS, respectivamente. Com isso, três times seguem firmes na luta por duas vagas no G2 e na final do segundo turno.

NO SUFOCO!



Abrindo os jogos deste sábado, o São Raimundo recebeu o Náutico. No Ribeirão, o Mundão levou a melhor e venceu por 3 a 2. Ainda no primeiro minuto de jogo, Elicley deixou o Azulão na frente. Na segunda etapa, Leandrinho ampliou. Max, em seguida, diminuiu para os alvirrubros. Aos 31, Tavinho fez o terceiro gol alviceleste. Nos acréscimos, Rogério voltou a descontar para o Urubu.



São Raimundo vence o Náutico pelo Campeonato Roraimense (Foto: Divulgação / São Raimundo-RR)

Fechando a rodada, o Atlético Roraima recebeu o GAS no Ribeirão, às 18h. Com muita emoção, o Tricolor da Mecejana venceu por 2 a 1, de virada. Após um primeiro tempo equilibrado e zerado, o Leão Dourado abriu o marcador com Fred. Já nos minutos finais, porém, Marcelo e Carlinhos fizeram e garantiram a vitória atleticana.



ÚLTIMA RODADA



Dois jogos fecharão o returno do Campeonato Roraimense. Ambos serão realizados na terça-feira (25), no Estádio Canarinho, em Boa Vista. Às 17h, Rio Negro e Náutico medirão forças apenas para cumprir tabela. O Timbu espera o campeão do returno para desafiá-lo na final. Mais tarde, às 19h, São Raimundo e Atlético Roraima lutam por duas vagas na final do returno.