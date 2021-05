Roraimense

RORAIMENSE: GAS e São Raimundo decidem a final do 2º turno nesta terça-feira



Quem vencer a partida, irá encarar a equipe do Náutico na grande final do Campeonato Roraimense

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Boa Vista, RR, 31 (AFI) – O adversário do Náutico na final do Campeonato Roraimense será conhecido nesta terça-feira (01), quando GAS e São Raimundo se enfrentarão pela decisão do segundo turno estadual, a partir das 20h15 (horário de Brasília), no estádio Canarinho.

A grande final do estadual está marcada para esta quinta-feira (03), também às 20h15 (horário de Brasília), no estádio Canarinho.

CENÁRIO

O São Raimundo terminou em primeiro lugar com nove pontos e cinco no saldo de gols, seguido pelo GAS, com os mesmos nove pontos, mas quatro no saldo de gols.

A classificação veio na última rodada, quando o Mundão eliminou o Atlético Roraima.

O GAS, que não jogu a quinta e última rodada, se beneficiou devido ao confronto direto com o Atlético Roraima, garantindo a vaga na final a partir dos critérios de desempate. Assim, terá a chance de lutar pelo título Roraimense.

GRANDE FINAL

O vencedor irá encarar a equipe do Náutico na grande final do Campeonato Roraimense, que venceu a final do primeiro turno diante do São Raimundo, nos pênaltis. Caso o Mundão se classifique, lutará pelo hexacampeonato estadual.