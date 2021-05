RORAIMENSE: GAS vence mais uma e segue 100%; Náutico segue sem vencer

Roraimense

RORAIMENSE: GAS vence mais uma e segue 100%; Náutico continua sem vencer



Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Boa Vista, RR, 18 (AFI) – Duas partidas movimentaram as disputas da segunda rodada do segundo turno do Campeonato Roraimense na noite desta terça-feira (18). Campeão do primeiro turno, o Náutico segue sem vencer nesta nova etapa do estadual e o GAS se isolou na primeira colocação com 100% de aproveitamento.

No jogo de abertura, disputado no Estádio Canarinho, em Boa Vista, o atual campeão do primeiro turno Náutico-RR que já tem presença confirmada na fianl do estadual, conheceu a sua segunda derrota seguida. A equipe foi superada por 2 a 1 para o Atlético-RR. Andero Berrio, Tayuri e Vitinho maracaram os gols do duelo. O time vencedor somou os três primeiros pontos e o rival está zerado neste segundo turno.

No mesmo estádio, em um duelo disputado um pouco mais tarde da noite, o GAS conseguiu embalar a segunda vitória seguida neste começo de segundo turno. Com gols de Negueba e Fred, a equipe superou o Rio Negro por 2 a 0 e chegou aos seis pontos, ficando isolado na liderança. O rival é lanterna, ainda zerado.