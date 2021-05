RORAIMENSE: São Raimundo vence e avança à final do turno com Atlético

Roraimense

RORAIMENSE: São Raimundo vence e avança à final do turno com o Atlético



Na noite desta terça-feira, o Mundão venceu o Atlético por 3 a 0, resultado que coloca os dois na final

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Boa Vista, RR, 25 (AFI) – São Raimundo e Atlético Roraima estão classificados à final do segundo turno do Campeonato Roraimense. Na noite desta terça-feira, o Mundão venceu o Atlético por 3 a 0, resultado que coloca os dois na final.

TODOS OS ESTADUAIS

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA TODOS OS DETALHES DOS ESTADUAIS

O São Raimundo terminou em primeiro lugar com nove pontos e cinco no saldo de gols, seguido pelo Atlético Roraima, com nove pontos, mas quatro no saldo de gols. O GAS, que não jogou na rodada, ficou em terceiro com nove pontos, quatro no saldo, mas seis gols pró, contra dez do Atlético. Ou seja, se o Atlético tivesse perdido por um gol a mais, estaria eliminado.

Na outra partida do dia, o Náutico venceu o Rio Negro por 4 a 1 em duelo de eliminados. Com a vitória chegou a três pontos contra nenhum do adversário. Quem for campeão do turno, encara o Náutico na final estadual.