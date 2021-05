Rui Costa anuncia que não haverá São João na Bahia em 2021: ‘responsabilidade’

O Governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou na manhã desta segunda-feira (17) que não haverá São João no estado em 2021 por causa da pandemia do coronavírus.

O governador ainda avisou que vai suspender o transporte intermunicipal na Bahia no período de São João e também no São Pedro, data em que festas também são realizadas no interior do estado.