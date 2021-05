Saboroso e diferente: aprenda a fazer pudim de cocada para a sobremesa

Pensando em preparar uma sobremesa diferente? Você pode aprender a fazer pudim de cocada em casa. A receita do programa ‘Mais Você’ é preparada com poucos ingredientes e o modo de preparo é simples. Aprenda o passo a passo completo:

1. No liquidificador, coloque uma lata de leite condensado, 280 mililitros de água, 4 gemas peneiradas e bata por mais ou menos 5 minutos. Desligue o liquidificador, acrescente três quartos de xícara de chá de coco ralado fresco e bata rapidamente na velocidade baixa só para misturar o coco. Transfira para 10 forminhas de empada, de 7 centímetros de diâmetro por 4 centímetros de altura, untadas com manteiga e polvilhadas com açúcar.

2. Depois, coloque as forminhas em uma assadeira retangular (de 30 centímetros por 25 centímetros) com água para assar em banho-maria e leve ao forno preaquecido a 200° C por 35 minutos ou até dourar a superfície. Retire do forno, leve as forminhas para a geladeira por mais ou menos 3 horas ou até esfriar, desenforme e decore com fitas de coco tostadas. Sirva em seguida.