Sabrina Sato comemora aniversário de Duda Nagle com declaração: ‘me traz paz’; veja

A apresentadora Sabrina Sato celebrou a nova idade do marido, Duda Nagle, com uma declaração romântica nesta segunda-feira (17).

Em seu perfil no Instagram, a mãe de Zoe homenageou o ator, que completa 38 anos nesta segunda-feira, e disse que ele é seu ponto de paz mesmo com alguns “sincericídios”.

“Duda, no meio de tanta correria, você me traz a paz, você me traz o amor, a paciência, o carinho, a honestidade, a sinceridade (às vezes sincericidio rsrs )… Que sorte tenho eu de ter você como meu companheiro, meu amigo, meu amante, meu parceiro nesta jornada. Sabia que você seria um bom pai, porque você quer sempre estudar, pesquisar, construir… se dedica pelo caminho que acredita. Já são 5 anos juntos e é só o início da nossa história de filhos, netos, uma família juntos. Conte comigo, meu amor, para evoluirmos, aprendermos, nos tornarmos pessoas melhores, para construirmos nossa vida com Zozo e os anjinhos que virão para encher nossa casa de amor. Feliz seu dia! Feliz aniversario! Que todos seus sonhos se realizem. Muita saúde, amor, beijinhos, realizações, que Deus te abençoe, proteja e guarde. Com amor, sempre, Sa”, escreveu Sabrina.

Duda Nagle e Sabrina estão juntos há cinco anos.

Veja declaração: