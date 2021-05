Saiba como excluir seu cartão de crédito do Mercado Livre

As compras pelo cartão de crédito são muito comuns em plataformas como o Mercado Livre , pois facilitam muito o processo da compra, fazendo com que a confirmação do pedido seja rápida. No entanto, se houver a necessidade de utilizar outras formas de pagamento, ou você não quiser mais seus dados bancários salvos na plataforma, é possível excluir qualquer cartão de crédito de maneira muito simples.

Esse processo pode ser realizado tanto em celulares Android quanto em iPhones, e também pelo seu computador. Confira nos passos a seguir como acessar a página do Mercado Livre com seus dados do cartão e os excluir de maneira rápida pelo celular:

Abra o aplicativo do Mercado Livre (ele está disponível para download gratuito, para Android e iPhone); Após fazer o login, toque no menu sanduíche (três linhas empilhadas), localizado no canto superior esquerdo; Em seguida, vá na opção “Minha Conta”; Na seção “Configuração”, toque em “Meus Dados”; Agora, vá na opção “Cartões de Crédito” e selecione o cartão que você deseja excluir as informações; Por fim, toque no botão “Excluir” e confirme a operação.

O procedimento de exclusão dos dados bancários do Mercado Livre pode ser muito útil caso você não tenha mais acesso a aquele cartão cadastrado ou queira retirá-lo por que alguém tenha acesso aos seus dados do cartão sem consentimento. Nesse sentido, é importante ressaltar que não existe nenhuma falha de segurança associada ao Mercado Pago quanto a isso, e o aplicativo é totalmente seguro com os dados de seus clientes.

Excluindo o cartão de crédito do Mercado Livre pelo computador

O procedimento realizado pelo PC tem algumas pequenas diferenças, tendo em vista que ele é feito pelo site do Mercado Livre, e não pelo app como no celular. Seguem os passos:

Acesse o site do Mercado Livre, com o link mercadolivre.com.br, através do seu navegador; Toque na opção “Entre” localizada no canto superior direito da interface; Faça o login com seus dados; Em seguida, passe o mouse sobre o seu nome, localizado no canto superior direito da página inicial, e clique em “Meus dados”; Toque na opção “Cartões”; Selecione o cartão que você deseja excluir os dados, e clique em “Excluir”; Para finalizar, uma notificação de confirmação irá aparecer na tela. Clique em “Excluir” novamente para confirmar a operação.

Em alguns casos, o cartão continua salvo no aplicativo do Mercado Pago, mesmo após a exclusão. Se esse é o seu caso, confira a seguir os passos para remover o seu cartão de crédito do aplicativo do Mercado Pago:

Abra o aplicativo do Mercado Pago (ele está disponível para download gratuito, para Android e iPhone); Faça login com a sua conta do Mercado Livre; Na parte de cima da tela, clique no cartão que você deseja excluir; Em seguida irá aparecer uma seção chamada “Outros cartões”, e você deve tocar novamente no cartão que deseja excluir; Clique no botão “Excluir cartão”; Por fim, basta tocar novamente em “Excluir” para realizar a confirmação do processo.

Pronto, agora seu cartão de crédito está excluído do Mercado Livre, e os seus dados não se encontram salvos no aplicativo.