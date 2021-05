Saiba como excluir um cartão de crédito da plataforma do Mercado Livre

O Mercado Livre, empresa tecnológica que oferece serviços comerciais eletrônicos, possui em seu aplicativo a opção de adicionar cartão de crédito, caso o cliente queira fazer uma compra e pagar por este meio. No entanto, também há possibilidade de retirar os dados do mesmo cartão cadastrado na plataforma.

Vale ressaltar, que o aplicativo é disponibilizado gratuitamente para sistema Android e iOS.

Caso queira retirar o cadastro do cartão de crédito da plataforma do Mercado Livre, acompanhe o passo a passo a seguir:

Abra o aplicativo do Mercado Livre no dispositivo; Acesse o menu sanduíche, localizado no canto superior esquerdo da tela; Em seguida, toque sobre “Minha conta”; Encontre a opção “Configurações” e selecione a opção “Meus dados”. Todas as suas informações pessoais, como endereço e números de cartão de crédito aparecerão na tela. Para apagar um cartão cadastrado, basta tocar em “Excluir”, ao lado do seu ícone, e confirmar a ação.

Pronto, os dados do cartão foram excluídos. Também é possível apagar qualquer outra informação pessoal que não seja mais compatível.

Confira o passo a passo para criar sua conta DIGITAL em 2021

Para os interessados em ser cliente do Nubank, basta abrir uma conta digital por meio do aplicativo da fintech e aproveitar as vantagens e serviços oferecidos pela empresa.

Porém, vale lembrar que para garantir a concessão da conta, é necessário ter mais de 18 anos, ser domiciliado no Brasil e ter um celular compatível com o aplicativo, no sistema Android ou iOS.

A abertura da conta é bem simples. Para realizar a abertura, siga a orientação a seguir:

Instale o aplicativo do banco digital; Clique na opção “Quero Ser Nubank” que aparece na página; Preencha com seu nome completo, CPF e e-mail; Selecione “Quero Ser Nubank”;

Aguarde o prazo estabelecido pela plataforma para receber a resposta.

