Saiba como será a primeira vez de Téo e Luna em ‘Salve-se Quem Puder’

O namoro de Téo (Felipe Simas) e Luna/Fiona (Juliana Paiva) vai avançar mais uma etapa em “Salve-se Quem Puder“. Durante viagem romântica para Campos do Jordão, o casal terá a primeira noite de amor.

Em cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 28 de maio, a fisioterapeuta vai agradecer ao namorado pelo passeio e dizer que tudo parece ser um sonho. Eles vão fazer passeios turísticos pelo local durante a tarde. Depois, Téo fará um jantar especial para a amada.

“Eu sou ótimo na cozinha, tá pensando o quê? Tá, não sou nenhum chef daqueles do Mestre do Sabor. Mas eu sei uma receita mexicana de burrito que é imbatível!”, prometerá o rapaz, que contará para namorada que já esteve no México algumas vezes.