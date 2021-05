Saiba o que levar em consideração em uma hospedagem para não cair em ciladas

Uma viagem começa muito antes de chegar no destino. É preciso definir o local, quantos dias disponíveis, o roteiro e a hospedagem. Tudo isso requer tempo e planejamento. No caso da hospedagem, muita gente pensa logo em buscar algo barato, afinal ‘é só para dormir’. Mas não é bem assim. Escolher um bom hotel, pousada, resort ou até mesmo hostel faz toda a diferença na viagem.

Antes de qualquer coisa, é importante definir qual tipo de acomodação você deseja. Para muitos viajantes que querem economizar e não se importam em dividir o quarto, o hostel passa a ser a primeira opção; para quem busca mais exclusividade, uma pousada bem estruturada com poucos quartos pode ser o ideal; quem quer tudo inclusivo sem precisar se preocupar, os resorts aparecem como opção.

Pousada Patuá do Morro fica a 100m da Segunda Praia, em Morro de São Paulo / Foto: Divulgação

Este é um dos pontos mais importantes. Às vezes, ao fazer uma busca por hospedagem, você se depara com opções com preço muito abaixo da média. Nesses casos, observe qual é a localização do hotel. Muitas vezes, a hospedagem está muito mais barata porque é distante de tudo.