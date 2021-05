Saiba quais penteados prejudicam a saúde dos fios

O fim de ano se aproxima, e traz consigo as tão esperadas festas de Natal, ano novo e ensaios de verão. Para arrasar na época, as vaidosas de plantão apostam em vários penteados e abusam da chapinha e babyliss. Uma coisa que muita gente ignora é que os penteados mais comuns são os grandes vilões para a saúde e beleza dos cabelos.

Foto: reprodução



O prático rabo de cavalo, se feito por mais de três vezes na semana e por longas horas pode provocar danos, já que o elástico utilizado para amarrar aperta muito num mesmo lugar, causando estragos. Uma dica é prender com laços feitos de tecido macio.

As famosas tranças também são perigosas e devem ser feitas com moderação e mais frouxas. Um conselho valioso é não amarrar o cabelo com muita força para que os fios não fiquem tensionados, quebrem e até mesmo caiam.

A tração pode causar alopecia – doença caracterizada pela rápida e repentina perda de cabelo ou de pelos em qualquer outra região do corpo – caso pressione a raiz do cabelo a longo prazo. Mas, isso não significa que você deve abandonar completamente estes penteado: aposte na moderação e use o look em ocasiões especiais. Quando estiver em casa, prefira deixar o cabelo relaxado e ao natural.