Saiba quem é o verdadeiro chefão do crime em ‘Salve-se Quem Puder’

Em “Salve-se Quem Puder“, Dominique (Guilhermina Guinle) faz parte de uma organização criminosa e sempre aparece falando com uma pessoa misteriosa. Em cena prevista para ir a partir deste sábado (15), o público descobrirá a identidade desta pessoa.

Durante toda a trama, ela estava seguindo as ordens de Hugo (Leopoldo Pacheco). Os dois vão conversar sobre a investigação que Ivo (Ricardo Duque) vem fazendo sobre a morte do juiz, que aconteceu no início da novela.

O marido de Helena (Flávia Alessandra) deixará claro que toda situação é culpa de Dominique por ter deixado três pessoas acompanharem o crime. Ele ordenará que a subordinada se livre de Ivo.

“Se esse policial tá investigando a morte do Vitório é porque você falhou, Dominique! Você quase colocou tudo a perder com aquelas três testemunhas em Cancún! Você deu sorte que o furacão matou as três. Só que dessa vez você não me falhe mais”, dirá o ricaço.

Após falar que cumprirá o pedido, Dominique, que estará dirigindo durante toda a ligação, vai acabar quase atropelando Luna/Fiona (Juliana Paiva).