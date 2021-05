Quem está com data de retorno da segunda dose da CoronaVac pode tentar realizar o agendamento através do site www.vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br, da Secretaria Municipal de Saúde. Foram disponibilizadas na tarde desta segunda-feira (17) 2,5 mil vagas.

As pessoas que realizarem o agendamento pela plataforma, finalizarão o esquema vacinal com o recebimento da 2ª dose do imunizante nesta terça-feira (18).