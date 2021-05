Salvador: batida frontal entre dois ônibus deixa pelo menos 17 pessoas feridas

Uma colisão frontal entre dois ônibus na Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador, deixou pelo menos 17 pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (26). As informações são da TV Bahia.

De acordo com a apuração da TV Bahia, o motorista de um dos veículos disse que a pista estava molhada e o do outro coletivo invadiu o sentido contrário da pista e provocou a batida. Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel, do Corpo de Bombeiros e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foram deslocadas para o local.

Em entrevista à emissora, um dos motoristas explicou que trabalha na função há mais de dez anos e foi o primeiro acidente grave com o qual se envolveu.

“O ônibus perdeu o controle e veio para a minha faixa. Por pouco não aconteceu um acidente fatal. Como ele estava invadindo a minha mão, tentei tirar, na reação mecânica. Mas foi muito rápido”, disse o motorista.

“E isso é bom para prestar mais atenção. Choveu: reduzir a velocidade. Eu estava na minha velocidade normal, mesmo assim aconteceu de o terceiro causar o acidente em mim. Sem falar nessa via, que é muito complicada. Não estruturaram ela legal. Se vierem dois carros de 13 metros, um pode colidir com o outro tranquilamente”, relatou à TV.