Salvador: confira quais são os pontos de vacinação contra covid-19 neste domingo (16)

A vacinação contra Covid-19 acontece nesse domingo (16) exclusivamente para a aplicação da segunda dose dos imunizantes CoronaVac e Oxford. Os locais de imunização funcionarão das 08 às 12 horas.

Confira a programação desse domingo, 16 de maio de 2021, em Salvador:

2ª DOSE CORONAVAC: 08H ÀS 12H

A aplicação da 2ª dose da CoronaVac atenderá as pessoas que estão com a data da dose de reforço no cartão de vacinação até 16 de maio.

Drives: PAF Ondina, Shopping da Bahia, Arena Fonte Nova, Vila Militar (Dendezeiros), 5º Centro de Saúde, Centro de Convenções, Unijorge Paralela, Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Parque de Exposições e FBDC Brotas.

Pontos fixos: Unijorge Paralela, 5º Centro de Saúde, Universidade Católica (Pituaçu), USF Cajazeiras V, Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros), USF Sergio Arouca (Paripe), UBS Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhi Dourado (Cajazeiras), USF Resgate, USF Plataforma, FBDC Brotas, USF Curralinho, USF Santa Luzia, USF Federação, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Cajazeiras X, USF Itapuã, USF Teotônio Vilela II e USF Vale do Matatu.

OBS: antes de se dirigir ao ponto de vacinação deve ser feita a conferência da data do reforço no cartão de vacina ou através do site da SMS.

2ª DOSE OXFORD: 08H às 12H

O complemento do esquema vacinal com o imunizante Oxford segue normalmente em Salvador. Antes de se dirigir ao ponto de vacinação é necessário que a data de reforço seja conferida no cartão de vacina ou no site da SMS.

Drives: Faculdade Universo (Av. ACM), Shopping Bela Vista, FBDC Cabula e USF San Martin III.