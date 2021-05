Salvador: saiba como será a vacinação contra covid-19 neste domingo (16)

Das 8h às 14h, a aplicação da segunda dose CoronaVac atendeu por demanda espontânea as pessoas que estavam com a data do reforço marcada até o dia 2 de maio. Das 15h às 21h, é a vez da aplicação da segunda dose CoronaVac para quem está com a data marcada de 3 a 16 de maio, no cartão de vacinação.