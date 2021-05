Salve-se Quem Puder: Dominique decide fazer mais uma vítima para chamar atenção de Renzo

Dominique (Guilhermina Guinle) não consegue aceitar que Renzo (Rafael Cardoso) não quer mais trabalhar com ela em “Salve-se Quem Puder“. Ao perceber que conversando não consegue fazê-lo mudar de ideia, a vilã vai planejar ter mais uma vítima na sua conta de assassinatos.

A vilã irá até a empresa e Renzo ficará surpreso ao vê-la conversando com Rafael. “Tia… O que a senhora tá fazendo aqui?”, questionará o rapaz. “Isso é maneira de receber a sua tia? Não vai me dar um beijo, um abraço?”, pedirá Dominique. Assim que Renzo abraçar a vilã, ela sussurrará: “Nunca me subestime”.