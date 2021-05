Salve-se Quem Puder: Rafael fica louco ao ver Kyra ‘vivinha da silva’

A afirmação de Rafael deixará a secretária aflita e, sem ter muito o que fazer, ela jogará um copo de água na cara do rapaz. “Você não viu a Kyra, Rafa! Não faz escândalo! Vão achar que cê tá louco!”, dirá Renatinha.

No meio da confusão dos dois, Kyra/Cleyde vai aproveitar para sair correndo do local. Em determinado momento, Rafael deixará Renatinha falando sozinha e começará a procurar pela noiva morta.

Ele olhará embaixo das mesas e em cada canto do restaurante mesmo com todos os clientes olhando para eles. Após muito sacrifício, Renatinha vai convencer Rafael que tudo não passou da imaginação dele. Ela inclusive roubará um beijo do chefe.