Salve-se Quem Puder: Zezinho fará um escândalo no trabalho de Alexia

Zezinho (João Baldasserini) não consegue mais acreditar em Alexia/Josimara (Deborah Secco) e fará de tudo para descobrir o que tanto a namorada esconde em “Salve-se Quem Puder“. Em cena prevista para ir ao ar no dia 26 de maio, o rapaz irá até a empresa em que Alexia trabalha para descobrir quem é o novo sócio.

Ao ver o namorado na Labrador Digital, a assistente de secretária ficará desesperada e prenderá ele no banheiro feminino para evitar que ele encontre com Renzo (Rafael Cardoso). No meio da confusão, Rafael (Bruno Ferrari) pedirá a ajuda de Alexia em uma reunião de negócios e Zezinho ficará lá preso no banheiro. Depois de um tempo, ele perceberá que a porta está emperrada.