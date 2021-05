Samae de Jaraguá do Sul – SC abre novo edital de Processo seletivo

Edital publicado. Em Santa Catarina, O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Jaraguá do Sul faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 05 vagas de nível médio para atividades operacionais.

As oportunidades são para os cargos de operador de máquinas (2 vagas); agente administrativo (2 vagas); agente de operação hidráulica (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.330,02 e R$ 2.842,60 mês.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de maio (a partir das 13h) até às 23h59 do dia 03 de junho de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico do Samae.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; mais prova prática.

As avaliações serão realizadas em data provável no dia 10 de junho de 2021, a partir das 9h. Já a prova prática está prevista para o dia 18 de junho de 2021, a partir das 9h. A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021