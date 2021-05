Sampaio Corrêa acerta a contratação de Mauro Silva, ex-Portuguesa-RJ

Brasileiro

Série B: Sampaio Corrêa acerta com volante semifinalista do Campeonato Carioca



O anúncio oficial do jogador na Bolívia Querida deve ser feito na próxima semana, após a decisão do Campeonato Maranhense

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Luís, MA, 21 (AFI) – Buscando fortalecer a equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Sampaio Corrêa fechou a contratação do volante Mauro Silva, de 27 anos, que estava no elenco da Portuguesa-RJ que chegou à semifinal do Campeonato Carioca nesta temporada e chegou a ser especulado no Botafogo-RJ.

REFORÇO

Foto: Divulgação / Portuguesa-RJ

Além do destaque na Portuguesa-RJ, o volante de 27 anos conta ainda com passagens por clubes como Bonsuceso, Bangu, Quissamã e CSA-AL, em 2019.

O atleta tinha conversas avançadas com o Botafogo, porém, não chegaram a um veredito.

Buscando alcançar voos altos na Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador Daniel Neri estaria pedindo à direção novas peças ao elenco, após o término do Campeonato Maranhense e ao que tudo indica, após a final do estadual, uma série de jogadores chegará à Bolívia Querida.

Segundo o que foi apurado, além de Mauro Silva, outros dois atletas já estariam fechados com o clube, prontos para serem anunciados na próxima semana. O primeiro deles é João Paulo, de 32 anos, eleito o melhor goleiro do Maranhense de 2020 e que estava no Juventude Samas. A outra peça se trata do meia Guilherme Campanha, de 25 anos, que estava no Castanhal-PA.

DECISÃO

O Sampaio Corrêa venceu o primeiro tempo da decisão do Campeonato Maranhense contra o Moto Club, e agora joga até por um empate para conquistar seu 35º título estadual. Os últimos 90 minutos da final serão disputados no próximo domingo, às 10h, no Estádio Castelão.