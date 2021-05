SANDENE tem vagas de empregos para a região sul do país

A SANDENE tem vagas de empregos na região sul do país e está em busca de talentos que possam complementar a equipe de sucesso. As oportunidades são para diversas áreas dentro da empresa e geram muitos benefícios aos contratados. A SANDENE quer contratar novos colaboradores que possam contribuir com o sucesso e bons resultados diários! Veja como se candidatar a uma das vagas!

SANDENE tem vagas de empregos

A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, auxílio creche, desconto em produtos, seguro de vida, participação nos lucros, auxílio farmácia, consignado, restaurante interno, vale-transporte, vale-alimentação, bicicletário, e outros. Os cargos anunciados pela SANDENE são:

Auxiliar Controle de Acesso;

Inventariante;

Assistente de Custos;

Técnico de Produção;

Assistente de Trade Marketing – Esteio – RS;

Analista de Inteligência de Mercado – Comercial;

Gerente de Vendas – Nanotecnologia;

Analista de Desenvolvimento de Produto;

Auxiliar de Vendas – Televendas;

Operador de Máquinas Extrusoras;

Analista de Importação/ Desenvolvimento de Produtos e Fornecedor;

Assistente Financeiro – Temporário.

Como se inscrever

Para realizar a inscrição em uma das oportunidades anunciadas, os interessados devem acessar o site de participação, escolher entre as vagas disponíveis e cadastrar o documento de currículo atualizado. Essa é a etapa principal do processo seletivo que está recrutando profissionais para a empresa.

