Sandro Forner critica arbitragem após derrota da Ponte na estreia

Brasileiro

Série B: Auxiliar critica arbitragem após derrota da Ponte na estreia



Sandro Forner viu erro do árbitro no pênalti marcado para o Brusque e no gol anulado de Dawhan

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 31 (AFI) – A Ponte Preta não teve uma boa estreia e perdeu para o Brusque, por 2 a 1, na manhã do último domingo, em solo catarinense. Mas o auxiliar-técnico Sandro Forner preferiu criticar a arbitragem do que assumir mais uma atuação ruim da Macaca na temporada.

“O que eu posso dizer é que se não fosse os erros de arbitragem, sairíamos daqui com os três pontos, ou no mínimo um. Os erros dos times são sempre passíveis de correção futura, os do juiz não, infelizmente”, culpou Sandro Forner.

Sandro Forner criticou a arbitragem após a derrota da Ponte (Foto: Diego Almeida/Ponte Press)

As decisões polêmicas do árbitro carioca Felipe da Silva Gonçalves Paludo que geraram reclamações dos pontepretanos foram o pênalti marcado para o Brusque no último lance do primeiro tempo e o gol anulado de Dawhan, que seria o empate da Macaca.

“Tivemos uma arbitragem que não foi boa. Se não me engano, o pênalti não aconteceu. O gol do Dawhan é um gol regular. Então muitos erros de arbitragem”, afirmou o auxiliar.

Sandro Forner comandou a Macaca no último domingo de forma interina, mas Gilson Kleina estava no Estádio Augusto Bauer acompanhando a partida. O treinador anunciado na última sexta-feira vai começar os trabalhos nesta semana e faz a estreia no domingo, contra o Vasco, em Campinas.