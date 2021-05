Santa Cruz contrata Julinho, que disputou o Paulistão pelo São Bento

Brasileiro

Visando Série C, Santa Cruz contrata lateral que disputou o Paulistão pelo São Bento



Nesta segunda-feira, o clube pernambucano anunciou o lateral-esquerdo Julinho, de 34 anos, que estava no São Bento

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 17 (AFI) – O Santa Cruz segue ativo no mercado para reforçar seu elenco visando o Campeonato Brasileiro Série C. Nesta segunda-feira, o clube pernambucano anunciou o lateral-esquerdo Julinho, de 34 anos, que estava no São Bento e assinou até o final da temporada.

Julinho é cria da base do Juventude e tem experiência no futebol do Sul e Sudeste do do país. Na temporada passada o atleta disputou a Série C pelo Ituano e foi um dos destaques da equipe paulista.

Foto: Mauro Horita/Ituano FC

Neste ano Julinho defendeu o São Bento no Paulistão e marcou um gol nos sete jogos que disputou.

O time, porém, acabou rebaixado na última rodada. Portuguesa, XV de Piracicaba, Água Santa, Ferroviária e Santo André são outros times paulistas de sua carreira.

No Brasil, também passou por Figueirense, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Cuiabá, América-RN, entre outros.