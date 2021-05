Brasileiro

Série C: Santa Cruz ‘flerta’ com zagueiro da Ponte que estava na Inter de Limeira



Trata-se do zagueiro Léo Silva, de 21 anos, que fez seis jogos pelo time limeirense no Paulistão

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 17 (AFI) – O Santa Cruz segue ativo no mercado para reforçar a sua equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de oficializar as chegadas do lateral-esquerdo Julinho e do atacante Frank, o time pernambucano está de olho em mais um novo jogador. Trata-se do zagueiro Léo Silva, de 21 anos, que pertence a Ponte Preta e disputou o Paulistão pela Inter de Limeira.

Cria das categorias de base da Macaca, Léo subiu para o profissional no Estádio Moisés Lucarelli, em 2019, mas não teve muito espaço. Em 2020, jogou a Copa Paulista com o elenco sub-23 e foi relacionado em algumas partidas da Série B. Entrou apenas contra o CRB, mas já no fim do jogo.

Mas, neste começo de ano, foi emprestado a Inter de Limeira, onde fez seis jogos durante o Paulistão e tem contrato até o final da temporada, para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro.

Léo Silva está na mira do Santa Cruz

Porém, o Santa Cruz está fazendo de tudo para tomar à frente e tem conversas adiantadas com a diretoria da Ponte Preta, pela liberação do jogador, também por empréstimo. A ideia da Cobra Coral é seduzir a Macaca com o argumento de que o atleta irá disputar uma divisão superior do que manter no time limeirense.

Caso seja oficializado pelo Santa Cruz, Léo irá disputar a titularidade com Breno Calixto, William Alves, Júnior Sergipano e Hebert, além de Ítalo Melo e Igor, qaue foram recém promovidos das categorias de base.